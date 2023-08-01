САМЫЙ АТМОСФЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КЛАССИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ
Добро пожаловать!
Фестиваль классических автомобилей и мотоциклов для всей семьи OldsCoolShow - это больше чем фестиваль! OldsCoolShow - это ярмарка эмоций! У нас на площадке всегда царит незабываемая атмосфера которую создают наши участники и посетители!
Посмотреть на эксклюзивные автомобили и мотоциклы прошлых лет, создать уникальный контент в декорациях события, найти для себя красивые вещи на маркете, попасть на настоящую BBQ вечеринку, поучаствовать в турнире по боулингу, отдав детей на урок по скейтборду, всё это можно на территории ОлдсКулШоу!
о фестивале
Изначальная идея всего мероприятия заложена в названии! Olds Cool Show - Old Is Cool! Мы говорим про то, что Старое - это Круто, старые (классические) автомобили, мотоциклы, предметы интерьера, одежда и не только - это круто! В этом есть душа, зачастую это отменное качество, конечно же, непревзойдённый Стиль! Ну и да, на слух это воспринимается как Old Sсhool - Старая Школа)
Что вас ждет
Классические, уникальные автомобили! Премьеры проектов и автомобилей, которые нигде до этого не выставлялись!
Автомобили и мотоциклы из голливудских фильмов!
Мотоциклы от чемпиона мира по кастомайзингу
Фотозоны с винтажной техникой
Зона с винтажными играми: ретро боулинг, «зигзаг» и другие развлечения
Тематический маркет с одеждой, аксессуарами и сувенирами
Бесплатные татуировки от Gorilla Energy
Веганские хотдоги от Dog Eat Dog
Настоящая BBQ вечеринка от команды EatMeat!
DJ-сеты и музыка в духе oldschool
Призы и подарки от Greenworks
OldsCoolShow — это событие, которое подойдёт каждому! Для коллекционеров — уникальные машины. Для детей — интерактивные зоны и игры. Для родителей — отдых, музыка и вкусная еда. Для всех — тёплая, дружелюбная атмосфера и стильный винтаж.
Если вы ищете, куда сходить в выходные в Москве всей семьёй — вам сюда!
История OldsCoolShow началась в 2о18 году. Предварительно Александр Соколай несколько лет подряд организовывал тематическую авто/мото зону Speed Shop в рамках большого фестиваля Faces&Laces, но пришло время расти и выходить в самостоятельное плавание) Продав свою Камару 72го года, он сделал первое мероприятие на Трёхгорной мануфактуре.
На площадке мы стараемся собирать абсолютно разных участников и технику, американскую, советскую, европейскую и японскую, но есть ограничение по годам, модели принимаются к участию до 9о года выпуска, за редкими исключениями! У нас можно увидеть как проекты сделанные в обычном гараже с минимальным бюджетом, так и дорогущие около музейные редкие экспонаты!