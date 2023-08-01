 
oldscoolsho1w@e23yandex.ru
Купить билет
5 - 6 ИЮЛЯ
OLDSCOOLSHOW
САМЫЙ АТМОСФЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
КЛАССИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ
Добро пожаловать!
Фестиваль классических автомобилей и мотоциклов для всей семьи OldsCoolShow - это больше чем фестиваль!
OldsCoolShow - это ярмарка эмоций!
У нас на площадке всегда царит незабываемая атмосфера которую создают наши участники и посетители!
Посмотреть на эксклюзивные автомобили и мотоциклы прошлых лет, создать уникальный контент в декорациях события, найти для себя красивые вещи на маркете, попасть на настоящую BBQ вечеринку, поучаствовать в турнире по боулингу, отдав детей на урок по скейтборду, всё это можно на территории ОлдсКулШоу!
о фестивале
Изначальная идея всего мероприятия заложена в названии! Olds Cool Show - Old Is Cool! Мы говорим про то, что Старое - это Круто, старые (классические) автомобили, мотоциклы, предметы интерьера, одежда и не только - это круто! В этом есть душа, зачастую это отменное качество, конечно же, непревзойдённый Стиль!
Ну и да, на слух это воспринимается как Old Sсhool - Старая Школа)
Что вас ждет
Классические, уникальные автомобили!
Премьеры проектов и автомобилей, которые нигде до этого не выставлялись!
Автомобили и мотоциклы из голливудских фильмов!
Мотоциклы от чемпиона мира по кастомайзингу
Фотозоны с винтажной техникой
Зона с винтажными играми: ретро боулинг, «зигзаг» и другие развлечения
Тематический маркет с одеждой, аксессуарами и сувенирами
Бесплатные татуировки от Gorilla Energy
Веганские хотдоги от Dog Eat Dog
Настоящая BBQ вечеринка от команды EatMeat!
DJ-сеты и музыка в духе oldschool
Призы и подарки от Greenworks
OldsCoolShow — это событие, которое подойдёт каждому!
Для коллекционеров — уникальные машины.
Для детей — интерактивные зоны и игры.
Для родителей — отдых, музыка и вкусная еда.
Для всех — тёплая, дружелюбная атмосфера и стильный винтаж.
Если вы ищете, куда сходить в выходные в Москве всей семьёй — вам сюда!
КУПИТЬ БИЛЕТ 
КУПИТЬ БИЛЕТ 
история фестиваля
История OldsCoolShow началась в 2о18 году.
Предварительно Александр Соколай несколько лет подряд организовывал тематическую авто/мото зону Speed Shop в рамках большого фестиваля Faces&Laces,
но пришло время расти и выходить в самостоятельное плавание) Продав свою Камару 72го года, он сделал первое мероприятие на Трёхгорной мануфактуре.


На площадке мы стараемся собирать абсолютно разных участников и технику, американскую, советскую, европейскую и японскую, но есть ограничение по годам, модели принимаются к участию до 9о года выпуска, за редкими исключениями!
У нас можно увидеть как проекты сделанные в обычном гараже с минимальным бюджетом, так и дорогущие около музейные редкие экспонаты!
2024
2023
2022
2021
2019
2018
Почему стоит прийти
Атмосфера настоящего винтажа и драйва
Множество активностей для детей и взрослых
Это идеальное место, куда сходить на выходных в Москве всей семьёй
Возможность увидеть живьем редкие автомобили, которые больше нигде не встречаются
Магазин
Официальная одежда
и не только
NEW
Кепка
сезон 2024
3500
р.
NEW
Лонгслив
сезон 2024
4000
р.
NEW
Стикерпак
сезон 2024
500
р.
Смотреть еще
Участие и билеты
Билеты можно приобрести онлайн и на месте.
Детям до 7 лет — бесплатно.
Хотите стать участником с собственным авто, мотоциклом, фудтраком или лавкой на маркете?
Свяжитесь с нами — и станьте частью OldsCoolShow!
Стать участником
Адрес
Товарищество Рябовской Мануфактуры
Холодильный пер, 3 кор.1 стр.4

м. Тульская, выход № 2, пройти мимо
ТД “Тульский” на Холодильный переулок (1 мин.)
КУПИТЬ БИЛЕТ
Made on
Tilda