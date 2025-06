Изначальная идея всего мероприятия заложена в названии! Olds Cool Show - Old Is Cool! Мы говорим про то, что Старое - это Круто, старые (классические) автомобили, мотоциклы, предметы интерьера, одежда и не только - это круто! В этом есть душа, зачастую это отменное качество, конечно же, непревзойдённый Стиль!

Ну и да, на слух это воспринимается как Old Sсhool - Старая Школа)